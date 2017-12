L’organisme des Nations Unies chargé des migrations (OIM), organise la deuxième édition du Festival International du Film sur la Migration du 5 au 18 Décembre 2017 dans plus de 100 pays. Le Festival constitue ainsi une opportunité unique de dialogue universel autour de la thématique migratoire. A cette occasion, l’OIM Tunisie, en partenariat avec la Fédération Tunisienne des Ciné Clubs (FTCC) a mis au point un calendrier riche de projections-débats invitant le grand public dans les salles de cinémas et les espaces culturels de plusieurs villes tunisiennes pour un échange de perceptions, d’expériences et de visions d’avenir

Festival International du Film sur la Migration

05 – 18 Décembre 2017

TUNISIE

L’OIM, organisme des Nations Unies chargé des migrations, a le plaisir de vous inviter à la 2e édition du Festival International du Film sur la Migration (#GMFFest pour Global Migration Film Festival). Le festival, tenu du 05 au 18 Décembre 2017 dans plus de 100 pays à travers le monde, est une opportunité unique pour célébrer le vivre ensemble à travers l’expression artistique et culturelle de la Migration, pour rendre hommage aux cinéastes de tous pays et lancer un débat universel autour de la dimension humaine et les destins croisés d’une humanité en mouvement.

En Tunisie et avec le soutien du Ministère des Affaires Culturelles, l’OIM et la FTCC se sont invitées dans 5 villes : Kélibia, Tunis, Sfax, Hammamet, Mahdia et Makthar :

Le 05 Décembre 2017 : Pour lancer le festival en beauté, l’OIM et la FTCC ont pu célébrer la naissance du dernier né des cinéclubs : Le CinéClub de Kélibia qui a reçu Mme Lorena Lando, Chef mission de l’OIM, pour une projection de l’incontournable œuvre « La Pirogue » suivie d’un café-talk des plus riches. Par ailleurs, le Cinéclub de Kélibia organise, en marge du Festival, une série de projections-débats sous le signe de la migration intitulée « Ticket à l’immigration ».

Le 11 Décembre 2017 : Le festival démarre officiellement avec deux projections en simultané à Sfax et Tunis :

- Tunis : Projection à l’honneur du cinéma argentin avec la projection du documentaire Beirut – Buenos Aires – Beirut au CINEVOG

- Sfax : Projection d’un trio de courts métrages (Wallah Je Te Jure, Issalam Taret, DemDem) à la Maison de Culture Bab Bhar

Le 14 Décembre 2017 : l’OIM sera l’invitée du Ciné-théâtre la Médina, Hammamet pour une séance spéciale Cinéma Tunisien, avec une œuvre des plus touchantes, Weldek Rajel de Heifel Ben Youssef.

Le 15 Décembre 2017 : l’OIM fera un tour du côté de Makthar à l’internat pilote de l’association Wallah We Can avec le trio de courts métrages et accompagnera à nouveau le Cinéclub de Kélibia avec le film Problemsky Hotel .

Le 16 Décembre 2017 : Le Cinéclub de Mahdia organisera une projection débat du film marocain Tata Milouda à la Maison de Culture Ksour Essef.

Le 17 Décembre 2017 : Dernier arrêt avant la clôture, le trio des courts métrages sera à l’affiche à la Maison de Culture Chokri Belaid, Jebel Jloud, pour une séance matinale.

Le 18 décembre 2017 : Clôture en célébration de la Journée Internationale du Migrant et du cinéma Tunisien, avec Zaineb n’aime pas la neige de la talentueuse Kaouther Ben Hnia au Cinémadart.