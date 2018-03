Lorsque Macky Sall a déclaré avoir placé la reddition des comptes au cœur de sa gouvernance, beaucoup de Sénégalais ont applaudi. Lorsque le procureur de la Crei a brandi une liste de plus de 20 personnalités soupçonnées de s’être enrichies illégalement, promettant de les traquer, d’aucuns ont exulté. Et lorsque Karim Wade a été arrêté et mis en prison, l’excitation était palpable. Mais après, plus rien. La traque des biens mal acquis connaît un coup de frein. Au grand dam des défenseurs de la transparence et de la bonne gouvernance.