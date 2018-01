Bientôt la Voie de dégagement nord (Vdn) jusqu’à Saint Louis ? Beaucoup de Sénégalais en rêvent, et le gouvernement y travaille. Le Ministre de l’Economie et des finances Amadou Ba vient de signer aujourd’hui à Ryad, en Arabie Saoudite, des accords de financement pour deux projets structurants. Le premier concerne le prolongement de la Vdn jusqu’à Saint Louis, et le second, pour un peu plus de 20 milliards de Cfa (40 millions de dollars américains), pour un complément du Pudc.

Les accords ont été signés entre le ministre Amadou Ba et le directeur du Fonds saoudien. source:http://www.lequotidien.sn/prolongement-de-la-vdn-jusqua-saint-louis-larabie-saoudite-degage-la-voie-au-senegal/