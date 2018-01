C’est une véritable visite d’Etat revêtue d’un cachet particulier que le Président de la République française s’apprête à rendre à son homologue sénégalais. En effet, du 1er au 03 février 2018, ce n’est pas moins de sept autres Chefs d’Etat, les dirigeants des deux plus importantes organisations du monde, et une star planétaire de la musique qui seront au Sénégal aux côtés des Présidents Macky Sall et Emmanuel Macron.

Autrement, ce jour, au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad), à Diamniadio, se tiendra une conférence de restitution des ressources du Partenariat mondial pour l’éducation.

Une rencontre de haut niveau qui sera marquée par des panels composés de Chefs d’Etat et ponctuée par une levée de fonds au cours de laquelle les organisateurs espèrent récolter plus de mille cinq cents (1500) milliards de FCfa.

Les Présidents de la Rca, du Burkina, du Malawi, de la Banque mondiale et… Rihanna confirment

Et tout porte à croire que cette rencontre de sommités débouchera sur un franc succès. En effet, de sources dignes de foi, Le Soleil a appris qu’Emmanuel Macron compte parmi ses invités le Président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim. Et au titre des autres Chefs d’Etat qui comptent rallier Dakar et ont déjà confirmé leur déplacement, nos interlocuteurs citent le Centrafricain Faustin-Archange Touadéra, le Burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, le Malawite Peter Mutharika.

Cinq autres participations à ce niveau qui se sont déjà exprimées sont en attente de confirmation dans les prochains jours : les Présidents tchadien, gabonais, ivoirien et rwandais, Idriss Déby Itno, Ali Bongo, Alassane Ouattara et Paul Kagamé, ainsi que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui devrait rallier Dakar depuis Addis Abéba où il va participer au Sommet de l’Union africaine (Ua) prévu du 22 au 29 janvier.

Last but not least, une présence d’un autre type, déjà confirmée, est partie pour donner une sonorité et une couleur particulières à ce Sommet : c’est celle de la star planétaire de la musique, Robyn Rihanna Fenty.

Idriss Déby Itno, Alassane Ouattara, Ali Bongo et Antonio Guterres, Sg de l’Onu,attendus

Née à la Barbade il y a trente ans, émigrée aux Etats-Unis à l’âge de seize ans, la chanteuse, marquée par une enfance difficile dans la pauvreté, œuvre sans cesse pour l’amélioration des conditions des enfants en s’investissant énormément, à travers le monde, dans la promotion de la santé juvénile et de l’éducation, via deux organisations qu’elle a créées en 2005 et 2012 : Believe Foundation et Clara Lionel Foundation.

Par ailleurs, parallèlement à ce Sommet, la présence d’Emmanuel Macron, qui débarquera, à Dakar, le 1er février au soir, avec la Première Dame de France, aura un autre cachet.

Le 02 février, avant la rencontre du Cicad, il sera reçu au Palais de la République par Macky Sall avec qui il aura des entretiens. Ensuite, les deux hommes d’Etat visiteront la Maison du TER (Train express régional), avant de rencontrer des dirigeants d’entreprises françaises.

Entretiens et dîner d’Etat au Palais, visite de la Maison du TER et de Saint-Louis

Après le Sommet du Cicad, qui sera clôturé par une conférence de presse, il se pourrait qu’Emmanuel Macron aille visiter, toujours à Diamniadio, la Cité du Savoir où est logé le Super Calculateur. Si cette visite est finalement insérée dans l’agenda – ce qui n’est pas encore le cas –, elle serait l’occasion pour la signature d’une convention instituant le Campus de la Cité du Savoir. Toujours le 02 février au soir, une fois revenu à Dakar, ce sera le retour au Palais où Macky Sall va offrir à son hôte un dîner d’Etat.

Enfin, le 03 février, le dernier jour de la visite du Président français au Sénégal, sera aussi chargé. Emmanuel Macron sera accueilli dans l’ancienne capitale du Sénégal par Macky Sall. A Saint-Louis, le Président sénégalais amènera son homologue français visiter Guet Ndar pour constater de visu les dégâts inquiétants causés par l’érosion maritime là-bas. Avant qu’Emmanuel Macron ne visite cette ville qui illustrait la puissance coloniale française en Afrique.

