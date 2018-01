Au 30 éme sommet de l’UA, le Président Macky Sall, a plaidé pour l’unité africaine. «L'unité de l'Afrique est indispensable pour tirer profit de notre monde interconnecté et peser dans les décisions qui le régissent. Le Sommet de l'Union Africaine sera l'occasion d'œuvrer dans ce sens », a-t-il écrit sur son compte twitter. Les chefs d’Etat se réuniront en Ethiopie les 28 et 29 janvier. Les dirigeants africains aborderont notamment les points relatifs à la paix et la sécurité, le réajustement des institutions, en améliorant la division des tâches entre l’UA, les organisations et les institutions régionales.