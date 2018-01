M. Aly Ngouye Ndiaye a, selon notre source, souligné que le président, Macky Sall qui participe au sommet des chefs d’Etat de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba, a pris en charge cette affaire et s’est entretenu avec son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz,

"Dès le retour du chef de l’Etat, le Sénégal et la partie mauritanienne, vont se rencontrer pour déterminer les causes de l’incident et voir ensemble les moyens et solutions pour que plus jamais cela n’arrive dans l’avenir", a soutenu Aly Ngouye Ndiaye.

source:https://www.dakaractu.com/Meurtre-du-pecheur-Fallou-Diakhate-l-affaire-au-coeur-des-echanges-entre-Macky-Sall-et-Abdel-Aziz_a146322.html