Lors d’une rencontre tenue à Kaffrine, mardi dernier, avec les journalistes, le porte-parole du Parti socialiste (PS), Abdoulaye Wilane a invité ses pairs de l’opposition qui veulent profiter de la visite du président français Emmanuel Macron à Dakar pour se livrer à des séries de manifestation à la responsabilité. «Ce qui ont oublié que le Sénégal est un pays indépendant et qui pensent que l’arrivée du président Macron est l’occasion de faire des enfantillages dans la peau du spectacle, je les appelle à la responsabilité. Il y a bien longtemps que le Sénégal est indépendant et il y a bien longtemps que les dirigeants qui gouvernent la France ont changé de mentalité», a fait comprendre le maire de Kaffrine dans un discours plein de hargne.

Pour Abdoulaye Wilane, «ces présidents là, il convient de s’en rendre compte, ont aussi changé de rapports et de visions avec des pays comme le Sénégal. On ne se rend que dans un pays qu’on respecte, où on a intérêt à investir, à entreprendre et avec lequel on a l’obligation, le devoir de travailler au mieux être de l’humanité. Nous souhaitons, en tant que parlementaire, la bienvenue à la délégation française, au chef de l’Etat français Emmanuel Macron dont nous percevons, à travers les initiatives, les idées, l’orientation d’actions qu’il est entrain de mener à la tête de la France. C’est un nouveau président, un président de type nouveau. Heureusement qu’il vient rencontrer un homologue sénégalais qui est aussi un président de type nouveau, ma génération. Macron n’a pas honte d’être avec le président Macky Sall. Même ses adversaires, quelque soient les railleries et les discours provocateurs, ont du respect pour le président Macky Sall», a aussi martelé le porte-parole des socialistes de Colobane.

source:http://www.sudonline.sn/j-appelle-les-futurs-manifestants-a-la-responsabilite_a_38145.html