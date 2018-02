La Ligue démocratique (Ld) emboite le pas au Parti socialiste d’Ousmane Tanor Dieng. Réunie en bureau politique le samedi 10 février sous la présidence de son secrétaire général par intérim, Nicolas Ndiaye, la direction des «Jallarbistes», a décidé de passer à la vitesse supérieure dans le cadre du bras de fer qui les oppose à leurs camarades de la Ld Débout. Elle a, en effet, prononcé la suspension de 19 de ses membres du parti dont l’ancien Sg de la Ld, Mamadou Ndoye de toutes fonctions et responsabilités dans le parti ainsi que de toutes les instances et structures du parti. La Ligue démocratique (LD) «clone» le Parti socialiste. 42 jours après l’exclusion du maire de Dakar et compagnie prononcée par le Parti socialiste, un autre allié du président Macky Sall dans Benno Bokk Yakaar, la LD pour ne pas la citer, use de la même méthode : l’exclusion.

En effet, le bureau politique de la Ligue démocratique dit constaté, «des manquements graves à la discipline du parti, l’insubordination à ses décisions et délibérations, les démarches fractionnistes et les nombreux actes de défiance et de dissidence».



Les 18 animateurs du mouvement LD-debout visés par cette décision sont, entre autres, Cheikh Guèye (maire de Dieuppeul-Derklé), Racky Wane, Ndeye Rosalie Diop, Souleymane Gueye Cissé, Papa Sarr, Balla Timera, Mamadou Fall et Abdourahmane Guèye. Il y’a aussi, Malick Sylla, Abdoulaye Bathily Junior, Alpha Doucouré, Noel Bakourine, Andre Bindia, Mamadou Lamine Sanokho, Souleymane Sarr, Dame Seck, Ousmane Ndoye et Abdoulaye Guèye.



Outre la sanction prononcée contre les animateurs du mouvement Ld Débout, le bureau politique de la Ld qui a décidé de convoquer le 8ème congrès ordinaire du parti au plus tard en octobre 2018, a également procédé à la nomination de nouveaux membres du Secrétariat exécutif permanent. Il s’agit entre autres, de Cheikh Baba Sall, Awa Wade, Pape Ndiaye, Mapaté Ba, Mame Ister Gueye, Mamadou Abdoulaye Ba et Moussa Ndiaye.

