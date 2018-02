• Selon le chef de l'OMC, les économies avancées perdent leur emploi en faveur de la technologie, et non des immigrants ou du commerce • Le marché des Cryptodevises est encore à ses débuts, mais la technologie naissante aura un avenir réel • Il est temps que les gouvernements se concentrent sur des solutions individualisées plutôt que sur des solutions à grande échelle

Dubaï, Émirats Arabes Unis : le 14 février 2018, (AETOSWire): La sixième édition du Sommet Mondial du Gouvernement (WGS 2018) a pris fin à Dubaï par des débats animés soulignant les changements sismiques et inévitables que l’innovation apportera et un appel aux institutions pour se réaligner avec le nouvel ordre mondial.

« Huit emplois sur dix qui sont perdus dans les économies avancées sont perdus à cause de la nouvelle technologie - et non en faveur du commerce ou des immigrés », a déclaré Roberto Carvalho de Azevêdo, Directeur Général de l'Organisation Mondiale du Commerce. « Le commerce électronique est une réalité. Il est important que les 164 pays membres se joignent à la discussion, même si tous ne sont pas prêts à le faire. "

Il a poursuivi : « Une grande partie du e-commerce que l’on voit aujourd'hui est le commerce interentreprises. L’entreprise aux particuliers change complètement le monde. Il faut penser aux lois et règlements de protection des consommateurs, aux transactions transfrontalières, aux signatures numériques, à la légalité des contrats transfrontaliers, à la législation qu’il faut appliquer, au retour des marchandises – c’est un monde à part ».

Les champions des cryptodevises ont rejeté les suggestions d'une « bulle bitcoin », soulignant que les actifs numériques sont là pour rester. « La cryptodevise est la monnaie de l'indépendance monétaire des gens, c’est beaucoup plus qu'une monnaie financière. Bitcoin n’est pas une bulle, c'est l'épingle qui fait éclater la bulle des systèmes financiers traditionnels depuis sa création », a déclaré le fondateur et PDG de Blockchain Technologies Corporation, Nick Spanos.

L'auteur à succès, Malcolm Gladwell, a fait remarquer que les sociétés évoluent à cause de la technologie et, dans ce contexte, les gouvernements doivent se préparer aux incertitudes futures. Il a souligné l’importance du jugement des humains pour façonner un avenir plus humain.

Gladwell a également souligné les défis auxquels sont confrontés les gouvernements et les institutions dans une ère d'information excédentaire. « Les réalisations que nous attendons des gouvernements sont restées en place pendant 200 ans. Les défis auxquels les gouvernements sont confrontés changent dans le monde moderne. Les changements dans les attentes nécessitent que les gouvernements élaborent des politiques progressistes capables de s’adapter à la transition mondiale vers une économie fondée sur la connaissance », a-t-il déclaré.

