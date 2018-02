Procès kHALIFA SALL - Le juge Lamotte, après avoir annoncé la date du 30 mars pour le verdict «nous rendrons la justice au nom du droit»

L e tribunal de grande instance hors classe de Dakar a mis en délibéré jusqu’au 30 mars prochain son verdict dans le procès concernant l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar. Une affaire opposant l’État du Sénégal au député-maire de la capitale sénégalaise Khalifa Ababacar Sall et ses sept co-prévenus. Prenant la parole hier, vendredi 23 février, à l’issue de la dernière journée des répliques dans le cadre de cette affaire, le juge Malick Lamotte, président du tribunal a remercié tous les acteurs qui ont contribué à faire un procès exemplaire avant d’indiquer que son tribunal rendra une «justice au nom du droit».

«Je rends grâce à Dieu qui nous a donné la force d’être là. Ce procès a été exemplaire, tant du point de vue de sa tenue que de la qualité des débats. Le tribunal est très satisfait. Vous avez débattu et vous avez bien débattu, vous avez aidé le tribunal à savoir sur quoi se pencher», a déclaré le président du tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle.



Avant de poursuivre, à l’adresse de tous les protagonistes de ce procès : «Nous sommes à 15.000 voire 20000 dossiers à la fin de chaque année. Imaginez si toutes ces personnes se mettaient à nous insulter. Nous sommes dans le même pays et nous partageons les mêmes valeurs. Ce que nous avons en commun nous tous, c’est que nous portons la foi, et si tel est le cas, nous devons nous prêter la bonne foi».



S’adressant au public qui a répondu massivement présent lors de cette dernière journée d’audience, le juge Ma- lick Lamotte a conclu. «Ce procès est entré dans la vie de la juridiction. Dans moins d’un mois, nous aurons un autre procès aussi difficile. Vous nous avez demandé de juger en droit, nous le ferons. Nous veillerons à faire preuve d’impartialité. Nous rendrons la justice au nom du droit».

source:http://www.sudonline.sn/nous-rendrons-la-justice-au-nom-du-droit_a_38481.html