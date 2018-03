Dans un contexte de raffermissement et de renforcement des liens avec le monde socioéconomique, l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint Louis prend en charge les besoins du marché en proposant des enseignements d’orientation professionnalisant et une recherche favorisant les transferts technologiques vers le monde économique. A cet effet l’UGB avait mis en place, en 2007, le Conseil d’orientation et des relations avec les milieux économiques (Corme) qui a pour objectif de conseiller l’autorité sur les orientations permettant de rendre l’UGB productrice de valeurs ajoutées. «Le recteur de l’université Gaston Berger de Saint-Louis a voulu relancer ce dispositif de gouvernance au niveau de l’UGB qui met en rapport l’université avec la communauté.