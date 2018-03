La défense de la liberté contre l’arbitraire oppression est un principe qui transcende les idéologies et les croyances. Nul ne doit tolérer qu’une institution judiciaire soit manipulée par l’Exécutif pour agresser ses adversaires et garantir l’impunité à ses partisans et alliés ». Et le patron de Rewmi et potentiel challenger de Macky Sall à la présidentielle du 24 février prochain de poursuivre : « A l’heure où il faut renforcer la sécurité judiciaire pour aller vers l’émergence, à l’heure où notre secteur privé national aurait tant aimé profiter des opportunités qu’offrent le Sénégal et l’Afrique, à l’heure où les énergies comme les talents doivent se libérer au service de la créativité et de la compétitivité, finies doivent être toutes les formes d’astreintes et de privation arbitraire de liberté ».



L’ancien Premier ministre du Sénégal a conclu sur ce point en disant : « Le 30 mars prochain (date du verdict du procès Etat du Sénégal-Khalifa Sall-ndlr), le monde entier saura si le président Macky Sall a renoncé ou pas à se servir de la justice pour emprisonner ou déporter des adversaires politiques. Tous les Libéraux du monde dont il proclame faire partie devront y veiller fermement et j’y prendrai toute ma part, à côté de l’opposition sénégalaise et des forces vives de la nation ».

source:http://www.sudonline.sn/idy-met-en-demeure-macky-a-accra_a_38608.html