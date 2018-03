Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal récompensé lors de la cérémonie de remise des Prix Bloomberg Philanthropies pour la lutte antitabac mondiale

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal a été récompensé aujourd’hui lors de la cérémonie de remise des Prix Bloomberg Philanthropies pour la lutte antitabac mondiale organisée à l’occasion de la 17 e Conférence mondiale sur le tabac ou la santé. Il s’est vu décerner le Prix MPOWER pour avoir adopté l'une des lois antitabac les plus restrictives en Afrique.

« Félicitations au Ministère de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal et à tous les lauréats pour leur travail remarquable, qui sauve des vies tous les jours », a déclaré l'Ambassadeur mondial de l’OMS pour les maladies non transmissibles et ancien maire de la ville de New York Michael R. Bloomberg. « Au cours des dix dernières années, les résultats des efforts mondiaux de lutte contre le tabagisme ont dépassé les espérances, mais il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir et ces lauréats montrent la voie à suivre. »

En effet, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal s’est vu remettre le prix MPOWER pour les mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes. Mettre en garde contre les dangers du tabagisme

La loi antitabac complète adoptée par le Sénégal inclut des mesures d'interdiction de fumer, de la publicité et de l’ingérence de l’industrie. La disposition relative aux mises en garde sur les conditionnements est particulièrement stricte. La loi exige que les conditionnements de produits du tabac comportent des mises en garde sanitaires sous forme de texte et d'image couvrant au moins 70 % de chacune des faces principales.

Un prix a été décerné pour chacune des catégories du programme MPOWER, à savoir: M (pour Monitor): surveiller la consommation de tabac et les politiques de prévention ; P (pour Protect): protéger la population contre la fumée du tabac en adoptant une loi d’interdiction totale de fumer ; O (pour Offer): offrir une aide à ceux qui veulent renoncer au tabac ; W (pour Warning): mettre en garde contre les dangers du tabagisme grâce aux étiquettes sur les conditionnements et aux médias de masse ; E (pour Enforcing): faire respecter l’interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage ; et R (pour Raising): augmenter les taxes sur le tabac.

Monsieur Abdoulaye Diouf SARR, Ministère de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal recommande aux acteurs de la lutte contre le tabac de faire : « Vingt pour cent de paroles, quatre-vingt pour cent d’actions sur le terrain »

Regardez la vidéo du ministère de la Santé sénégalais ici.

Les lauréats 2018 sont :

M: ministère de la Santé, Viet Nam

P: Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), El Salvador

O: Fundación Interamericana del Corazón, Mexique

W: ministère de la Santé, Sénégal

E: National Health Consumers’Organization, Ouganda

R: ministère de la Santé, ministère de la trésorerie et FIC, Argentine

Les premiers Prix Bloomberg pour la lutte antitabac mondiale ont été décernés en 2009 à l’occasion de la 14e Conférence mondiale sur le tabac ou la santé à Mumbai. La dernière cérémonie de remise de prix en date a été organisée en 2015 lors de la 16e Conférence à Abou Dhabi.

En 2009, les quatre lauréats des Prix Bloomberg étaient :

M: Environmental Right Action/Friends of the Earth, Nigeria

P: Secrétariat à la Santé de la ville de Mexico, Mexique

W: Action on Smoking and Health, Thaïlande

E: Coalición Panameña contra el Tabaquismo, Panama

En 2012, les lauréats des Prix Bloomberg étaient :

M: Health Justice, Philippines

P: Turkish National Coalition on Tobacco or Health, Turquie

W: ministère de la Santé, Uruguay

E: Corporate Accountability International Colombia et Fundación para la Educación y el Desarrollo Social, Colombie

R: ministère des Finances, Égypte

En 2015, les lauréats des Prix Bloomberg étaient :

M: ministère de la Santé et Institut national de statistiques, Brésil

P: Regional Advocacy Life Center, Ukraine

O: ministère de la Santé, Uruguay

W: ministère de la Santé et de la Population, Népal

E: KONFOP

R: ministère des Finances et ministère de la Santé, Philippines

Cliquez ici pour visionner l'événement en direct, ici pour voir les photos de la cérémonie de remise de prix et ici pour consulter les photos de la 17e Conférence mondiale sur le tabac ou la santé.

Pour de plus amples informations sur la remise de prix et les organisations récompensées, rendez-vous sur: www.bloomberg.org.

Suivez la cérémonie de remise des Prix Bloomberg Philanthropies pour la lutte antitabac mondiale et la 17e Conférence mondiale sur le tabac ou la santé sur Twitter avec le hashtag #WCTOH2018.

