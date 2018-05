Au fil des années, Njuguna Ndung'u a occupé de divers postes académiques, consultatifs et relatifs à l’élaboration des politiques. Njuguna Ndung'u est l'ancien Gouverneur de la Banque Centrale du Kenya (CBK), où il a terminé avec succès les deux mandats de quatre ans, 2007-2015. Son mandat a vu la montée rapide du Kenya dans l'espace de l'inclusion financière avec une reconnaissance mondiale issue du pionnier et transformateur M-Pesa.

Njuguna Ndung'u est Professeur Agrégé d'Economie à l'Université de Nairobi et membre du corps professoral de l'École d'Economie de l'Université de Nairobi, Kenya, depuis 1987. Il a enseigné à l'Université la théorie économique avancée et l'économétrie et a publié largement dans les revues internationales ainsi que des chapitres dans divers livres portant sur les questions de politique économique. Il est membre du Groupe Consultatif Distingué de Brookings Africa Growth Initiative (AGI); et était auparavant membre du Comité des Dix (C10) composé de cinq Ministres des Finances et de cinq gouverneurs de Banque Centrale représentant les cinq régions d'Afrique, pour fournir une plateforme pour la réponse politique à la crise financière mondiale, menée par la Banque Africaine de Développement, la Commission Economique pour l'Afrique et l'Union Africaine.

Njuguna Ndung'u a également été membre du Comité Consultatif de l'Alliance pour l'Inclusion Financière (AFI) et en a été le Président pendant ses années de formation en 2009-2012. En ce qui concerne son rôle dans l'inclusion financière, le professeur Lemma Senbet, Directeur Exécutif sortant du CREA, a déclaré : « Njuguna a fait face à un territoire réglementaire inexploré avec l'avènement du pionnier M-Pesa et a habilement adopté un environnement réglementaire favorable. Cela a contribué de manière significative au positionnement actuel du Kenya à la frontière de l'inclusion financière. Au nom du CREA et de son vaste réseau, je me sens chanceux qu'une personne du calibre de Njuguna prenne en charge cette direction exigeante des proportions panafricaines et mondiales.

