Nous appelons le DOJ (US Department of Justice), la SEC (US Securities and Exchange Commission), et les autorités du Royaume-Uni à enquêter sur l'affaire Steve Lowden, New Age Africa et Och-Ziff au Cameroun, où la société a dépensé des millions de dollars pour corrompre le gouvernement de la République du Cameroun afin qu'il approuve le projet Limbe Floating LNG au détriment de plus de 200 000 déplacés internes, 65 000 réfugiés au Nigeria voisin, plus de 1 000 morts et un nombre inconnu de Camerounais du Sud parqués dans des prisons inhabitables au Cameroun français.Nous exigeons que Steve Lowden, New Age Africa et Och-Ziff révèlent tous les versements financiers faits à Adolphe Moudiki, Paul Biya, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et Jean Jacque Koum.

Ces ressources appartiennent aux peuples du Cameroun du Sud, par conséquent New Age Africa Global Energy, Och-Ziff et Steve Lowden, qui ont un long passif de soutien aux dictatures et de versements de pot-de-vin, doivent être prévenus que les Camerounais du Sud ne resteront pas les bras croisés pendant qu'ils pillent leurs ressources et financent un génocide contre notre peuple.Nous appelons ici Steve Lowden, New Age Africa et Och-Ziff à répudier et annuler cette affaire corrompue et nous en appelons le gouvernement camerounais à relâcher immédiatement nos responsables, S.E. Sissiku Julius Ayuktabe, Nfor Ngala Nfor, Dr Fidelis Nde Che, Dr Henry Kimeng, Barrister Shufai Beriyuy, Prof. Che Awasum, DrCornelius Kwanga, M. Wifred Tassang, Dr Ogork Egbe, Barrister Eyambe Elias et de nombreux autres actuellement emprisonnés.C'est le genre de corruption et de vol que les Camerounais du Sud méprisent et nous ne tolérerons aucun type d'affaire conclue avec le régime voyou de Yaoundé au détriment de notre peuple.Il serait sage et prudent pour Bowleven, LUKOIL, ainsi que d'autres soutiens financiers de se dissocier immédiatement de Steve Lowden, New Age Africa, Och-Ziff et Paul Biya.Nous appelons à une campagne énergique de désinvestissement économique du Cameroun et nous continuerons à mener des campagnes agressives contre des sociétés et des individus tels que Steve Lowden, New Age Africa et Och-Ziff.Il est temps pour les gouvernements occidentaux de voter une loi de désinvestissement au Cameroun qui obligera les gouvernements à rompre les liens d'investissement avec des entreprises et des individus négociant avec la République du Cameroun.Il est à noter que New Age Africa et Och-Ziff ont été créés à Jersey en 2007 par Steve Lowden. La société est soutenue par le fonds spéculatif américain Och-Ziff qui a dû payer plus de 400 millions de dollars (295 millions de livres) au titre de dommages et intérêts pour corruption suite à une enquête du gouvernement américain, qui avait révélé que la société avait payé plus de 100 millions de dollars (74 million de livres) en pot-de-vin à des fonctionnaires du gouvernement en Libye, au Zimbabwe, au Tchad, au Niger, en Guinée et en République démocratique du Congo pour conclure des investissements et des marchés portant sur des ressources naturelles.Le Gouvernement provisoire prévient les sociétés et les individus qu'ils devront rendre des comptes en tant que complices des incendies de nos villages, du massacre ciblé de notre peuple, de la destruction de propriété, de l'enlèvement et de l'incarcération de notre peuple par le régime de syndicat de crime génocidaire de la République du Cameroun.

Distribué par APO Group pour Federal Republic of Ambazonia.