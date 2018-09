Le sommet Africités 2018 sera organisé par le Royaume du Maroc, CGLU Afrique et l'Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC). La rencontre accueillera plus de 5.000 participants parmi lesquels des ministres ; des maires et des élus locaux ; des fonctionnaires des administrations centrales et locales ; des organisations de la société civile et des ONG, associations et syndicats ; des opérateurs économiques des secteurs public et privé ainsi que représentants de l'économie sociale et solidaire ; des autorités traditionnelles ; des chercheurs et universitaires ; des agences de coopération internationale ; des associations d’habitants ; etc. Pour cette édition, une attention particulière sera accordée aux jeunes.En effet, pour faire entendre la voix des jeunes, CGLU Afrique s’est associé à BEES 55, un réseau international et solidaire de compétences au service de la création d’emplois et du développement de l’esprit d’entreprise en Afrique, pour organiser le Forum des jeunes-Creative Lab. Ce Forum verra l’appui d’organisations internationales telle qu’ONU Habitat à travers son programme pour des villes plus sûres et l’UNESCO.Dans le cadre du Forum des jeunes du Sommet Africités 2018, un concours ouvert aux jeunes africains a été lancé. Le but est de recueillir autant d’idées que possible pour accélérer la transition vers des villes et des territoires durables en Afrique, en ciblant les principaux agendas mondiaux (l’Agenda 2063 de l’Union Africaine ainsi que les priorités proposées par la Banque Africaine de Développement pour accélérer sa réalisation (encore connues sous le vocable « High Five », Agenda 2030 des Nations Unies pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable). Les principaux objectifs du concours sont de contribuer à trouver les meilleures stratégies pour améliorer les conditions de vie des Africains et définir des solutions pour accélérer la dynamique d'intégration, de consolidation de la paix et de l’unité sur le continent, à partir de ses territoires.Le Forum des jeunes est ouvert aux jeunes africains âgés de 15 à 35 ans, d’Afrique et de la diaspora. Le concours vise à sélectionner 20 jeunes africains qui seront invités, gratuitement, au Sommet Africités 2018, où ils participeront à un laboratoire de créativité composé d'un Cartoon Camp Challenge et d'un concours de réalité virtuelle. Le thème retenu pour la compétition est : « Imaginez un avenir durable pour les villes et territoires africains en 2030 et 2063 ».



Les jeunes sélectionnés devront travailler pendant les 4 premiers jours d'Africités (du 20 au 23 novembre 2018) à :



1-Le Cartoon Camp Challenge : il s’agit d’un exercice de conceptualisation pour les designers et dessinateurs UX, et les professionnels de l’architecture et de l’urbanisme, à qui il est proposé d’imaginer la ville africaine aux horizons 2030 et 2063 dans la perspective de leur inscription dans la trajectoire du développement durable. Cette ville africaine du futur doit allier le respect des valeurs fondamentales des sociétés africaines à la maîtrise des évolutions paquets technologiques pour gérer la ville moderne, pour imaginer des trajectoires possibles permettant de projeter la ville africaine dans la modernité sans perdre les valeurs spécifiques aux sociétés africaines. Les projets pourront concerner : l’organisation des systèmes de villes au sein des différents pays où du continent dans son ensemble, la planification ou l’organisation spatiale d’une ville particulière dans un pays particulier, la proposition de types de construction, de bâtiments, d’habitat, d’équipement, de mobilier urbain ou de tout autre produit, faisant ressortir l’inscription dans une dynamique de développement durable prenant en compte les évolutions technologies les plus récentes et le respect des valeurs africaines les plus fondamentales.



2-Le concours de réalité virtuelle qui se composera d'une compétition «Hackaton». Les participants conceptualiseront, créeront et planifieront des prototypes de solutions IT pour accélérer la transition vers des villes et des territoires durables en Afrique, en privilégiant les domaines suivants: solutions énergétiques, sécurité alimentaire, accès à l'eau et services d'assainissement, gestion et valorisation des déchets, développement et maintenance des infrastructures de transport, mobilité et télécommunication, tourisme, culture et patrimoine, éducation et systèmes de santé.Les prototypes retenus seront ensuite soumis aux délégués du sommet Africités 2018 pour la sélection des 3 meilleurs projets qui seront primés lors de la cérémonie de récompense qui aura lieu le 24 novembre lors du dîner de Gala du Sommet Africités et se verront attribuer un prix d’une valeur de : • 5000 euros pour le premier, • 3000 euros pour le deuxième • 1500 euros pour le troisième. Le lauréat de la compétition se verra, de plus, offrir la possibilité de bénéficier d’une année d’accompagnement par un mentor désigné par les organisateurs pour l’aider à réaliser concrètement son projet.Comment postuler ? • Remplir un formulaire de participation (www.Africities.org/forumdesjeunes/enregistrement/?lang=fr) • Fournir un Storyboard de 4 pages accompagné d’une annexe contenant des documents supports illustratifs des idées présentées dans le storyboard (dessins, images, modèles, prototypes, etc.) pour chacune des deux catégories du CREATIVE LAB (Cartoon Camp Challenge ou Le concours de réalité virtuelle) Le dossier de candidature ainsi constitué doit être soumit en ligne au plus tard le 30 septembre 2018 à 17:00 GMT.Inscrivez-vous maintenant ! (www.Africities.org/forumdesjeunes/enregistrement/?lang=fr)Les noms des 20 candidats sélectionnés seront communiqués par le jury le 15 octobre 2018.Visionnez la vidéo présentation du concours (www.Africities.org/forumdesjeunes/a-propos-du-forum-des-jeunes/?lang=fr)PJ : Règlement du concours

