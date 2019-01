Pour le trafic intérieur de drogues, 45 individus ont été alpagués. Ils côtoient en prison 170 autres personnes, dont 22 étrangers pour usage de drogues à titre de consommation. Les personnes qui sont poursuivies pour entente ou association de malfaiteurs en vue de commettre des infractions au code des drogues, sont au nombre de 22 dont une femme.

Les services de la Police ont également enregistré en 2018, 951 cas relatifs aux crimes et délits contre les particuliers, dont 508 ont été constatés et 443 élucidés. Lesquels sont, entre autres, violences et voies de faits, viols, attentats à la pudeur et pédophilie, coups et blessures volontaires, homicides, volontaires et involontaires, infractions contre la famille et l’enfance, escroquerie, abus de confiance.

Et selon les statistiques des services de la police, 420 personnes impliquées dans ces diverses infractions ont été déférées au parquet.

Pour l’année 2018, la police signale 421 cas de vols, dont 221 cas de vols simples et 206 cas de vols qualifiés.

source:IGFM