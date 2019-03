Air Sénégal et la Fondation Airbus s’associent pour effectuer un premier vol de bienfaisance

Toulouse, le 8 mars 2019 - La Fondation Airbus et Air Sénégal ont organisé leur premier vol de bienfaisance, convoyant du matériel médical, des jouets, des vêtements pour enfants et adultes, et des livres à bord du dernier A330neo de la compagnie aérienne.

L’avion a décollé de Toulouse en direction de l’aéroport international Blaise-Diagne de Dakar, où est basé Air Sénégal, avec 13 tonnes de marchandises données par Aviation Sans Frontières, l’Institut universitaire du Cancer de Toulouse Oncopole et La Chaîne de l’Espoir. Les produits seront remis au centre hospitalier de Saint-Louis du Sénégal et à la Fondation Servir le Sénégal, dirigée par la Première Dame du pays, Mme Marème Faye Sall.

Servir le Sénégal utilisera les dons pour améliorer l’habitat et la situation médicale et alimentaire des personnes âgées jugées vulnérables. Les livres seront offerts aux enfants pour faire progresser leur éducation.

« C’est un honneur de collaborer avec la Fondation Airbus et ses partenaires pour ce vol de bienfaisance », a déclaré Philippe Bohn, Directeur général d’Air Sénégal. « La recette de notre dernier A330neo s’avère d’autant plus utile que nous transportons des produits de première nécessité destinés aux personnes dans le besoin. Cette mission est un excellent exemple de ce que peut faire la coopération dans le secteur de l’aviation pour venir en aide aux habitants de la région.»

« Je suis fier qu’Airbus livre une fois de plus un tout nouvel avion chargé d’aide humanitaire à un client », a déclaré Guillaume Faury, Président d’Airbus Commercial Aircraft et membre du Conseil d’administration de la Fondation Airbus. « Je suis ravi d’accueillir Air Sénégal au sein du réseau de partenaires de la Fondation et je tiens à remercier toutes les personnes impliquées pour leur soutien logistique et leurs efforts inlassables, qui ont contribué à la réalisation de cette mission. »

source: Airbus