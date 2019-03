Suite au crash de l’avion d’Ethiopian Airlines le Sénégal ferme son espace aérien au Boeing 737 max

Le Sénégal interdit le Boeing 737 MAX dans son espace aérien. Mieux, notre pays a pris toutes les mesures pour sécuriser son espace aérien suite au crash de l’avion d’Ethiopian Airlines, survenu le dimanche 10 mars 2019 et ayant coûté la vie à 157 passagers et 8 membres de l’équipage. Donc, les compagnies qui utilisent les Boeing 737 MAX ne desservent plus le Sénégal. C’est Maguèye Maram Ndao, le Directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), qui donne ainsi des assurances à travers iRadio. «Nous avons commencé par répertorier l’ensemble de la flotte concernée qui fréquente le Sénégal.

C’est ainsi que nous avons pu noter que Turkish Airlines venait à Dakar avec ce type d’aéronef. Il y avait également Mauritania Airlines, Air Italie et une autre compagnie charter. Il faut noter que le risque n’existe plus parce que, d’abord, Turkish nous a notifiés depuis hier (avant-hier, ndlr) qu’il avait arrêté l’exploitation jusqu’à nouvel avis de ces types d’aéronef. La Mauritanie vient également de le faire. Je suis même avec le Directeur général de l’aviation civile de Mauritanie», a-t-il déclaré. Et d’ajouter: «enfin, les trois autres compagnies aériennes européennes sont également frappées par cette mesure d’interdiction au niveau de l’Union européenne (UE)», a expliqué le patron de l’ANACIM.

Contacté, depuis Bissau, par iRadio, il a informé de la tenue d’une réunion des ministres des Transports aériens de l’ASECNA, vendredi prochain. Et cette question sera abordée lors de cette rencontre. Par cette décision, le Sénégal vient ainsi allonger la longue liste des pays ayant pris une mesure d’interdiction à l’encontre de ce type d’appareil.

source: https://www.sudonline.sn/le-senegal-ferme-son-espace-aerien-au-boeing-737-max_a_43278.html