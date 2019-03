Ethiopian Airlines réfute les fausses allégations du New York Times

Ethiopian Airlines, l'une des compagnies aériennes les plus sûres et les plus fiables au monde, confirme que les pilotes d’Ethiopian Airlines ont suivi la formation recommandée de Boeing, approuvée par la FAA, sur les différences entre l’avion B-737 NG et le B-737 MAX avant l’intégration progressive du B-737-8 MAX à la flotte d’Ethiopian Airlines et avant le début des vols du B-737-8 MAX.

Les pilotes ont également été informés et correctement briefés sur la consigne de navigabilité d’urgence émise par la FAA à la suite de l’accident de Lion Air. Le contenu de la consigne de navigabilité a également été bien intégré dans tous les manuels de formation des pilotes, procédures opérationnelles et manuels de travail.

Le simulateur de vol complet B-737 MAX n'est pas conçu pour simuler les problèmes du système MCAS.

Ethiopian Airlines exhorte toutes les parties concernées à s'abstenir de faire de telles déclarations mal informées, incorrectes, irresponsables et trompeuses pendant la période de l'enquête sur l'accident. Les réglementations internationales exigent que toutes les parties prenantes attendent patiemment le résultat de l'enquête.

A propos d’Ethiopian

Ethiopian Airlines (« Ethiopian ») est la compagnie aérienne ayant la plus forte croissance en Afrique. Depuis 70 ans qu’elle mène ses opérations, Ethiopian est devenue l'un des principaux transporteurs aériens du continent, inégalée dans l'efficacité et la réussite opérationnelle.

Ethiopian se taille la part du lion du réseau de passagers et de fret panafricain, exploitant la flotte la plus jeune et la plus moderne à travers les cinq continents. La flotte d’Ethiopian comprend des avions ultra-modernes et respectueux de l'environnement tels que l’Airbus A350, le Boeing 787, le Boeing 777-300ER, le Boeing 777-200LR, le Boeing 777-200 Freighter et le Bombardier Q-400 à double cabine. En fait, Ethiopian est la première compagnie aérienne en Afrique à posséder et exploiter ces avions.

Ethiopian est en train de dérouler actuellement un plan stratégique sur 15 ans appelé Vision 2025, qui la verra devenir le premier groupe d’aviation en Afrique avec sept centres d'affaires : Ethiopian national et régional ; Ethiopian Passagers internationaux ; Ethiopian Fret ; EthiopianMRO ; le Centre de Formation Ethiopian ; le Service Traiteur Aérien d’Ethiopian; Ethiopian Services au Sol. Ethiopian est une compagnie aérienne maintes fois primée et qui a enregistré une croissance moyenne de 25 % au cours des sept dernières années.

