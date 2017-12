Pour le rôle qu’il a joué dans la crise postélectorale en Gambie ayant abouti à une transition pacifique du pouvoir entre l’ex-président Yahya Jammeh et son successeur démocratiquement élu, Adama Barrow, le chef de l’Etat, Macky Sall reçoit félicitations et encouragements. Dans une note parvenue à la rédaction, la Coordination nationale des Femmes de la coalition présidentielle BennooBokkYaakaar (Bby) a adressé son compliment à son mentor.

Dans le communiqué, Ndéye Marième Badiane, présidente nationale de ladite coordination et compagnie «félicitent le président de la République, son Excellence Macky Sall pour son implication diplomatique et son travail remarquable en faveur de la libération du peuple frère de Gambie». Les femmes de Bby expriment ainsi toute leur fierté et reconnaissance à l’endroit de Macky Sall qui, selon elles, «par une démarche responsable et son sens de l’Etat, a su mener les négociations pour conduire le processus qui a permis le rétablissement du droit et de la légalité en république sœur de la Gambie».

Dans la valse d’encensements, suite au dénouement pacifique de la crise postélectorale en Gambie, l’Alliance pour la République (Apr) n’a pas été en reste. Dans un communiqué signé par le porte-parole du parti présidentiel, Seydou Guèye, «l’Apr décerne une mention spéciale au Président Macky Sall dont le leadership et le rôle de premier plan dans la résolution de cette crise ont été très déterminants». De l’avis des «apéristes», le président sénégalais de «manière claire, ferme et sans équivoque», et de surcroit, «de concert avec l’ensemble de ses homologues de la Cedeao de l’Ua, avec l’aval du Conseil de Sécurité de l’Onu, demeura inflexible sur le respect de la volonté du peuple Gambien». Se réjouissant, par ailleurs, de l’accueil et de la prestation de serment du président gambien à l’ambassade de la Gambie au Sénégal, Seydou Gueye et cie estiment que cela témoigne et éclaire sur le leadership du Président Macky Sall, en Afrique et dans le monde. Ils restent, ainsi, persuadés que le président Macky Sall a contribué de façon décisive au rétablissement de l’ordre constitutionnel et de la paix en Gambie.

Dans la même dynamique, le Secrétariat exécutif permanent (Sep) de Bby s’est aussi mêlé aux panégyriques faits au chef de l’Etat. Les alliés de Macky Sall saluent «la sérénité, le sens du dialogue, mais aussi la ferme détermination des chefs d’Etat de la Cedeao, en particulier le Président Macky Sall pour le pilotage stratégique de cette opération qui a abouti à la restauration de la volonté du peuple de Gambie». Pour les membres de la coalition majoritaire, ce règlement de la crise sans effusion de sang démontre la maturité de l’Afrique, mais également son engagement résolu à parler d’une seule voix pour résoudre tous les problèmes qui se dresseront au travers de son chemin vers l’émergence et la démocratie. Ils ont, en outre, prié «pour que le Président Adama Barrow, nouvellement élu, puisse disposer de la force et de l’énergie nécessaires à l’accomplissement de la lourde et difficile tâche de reconstruction de la Gambie, dans l’intérêt exclusif de son peuple».