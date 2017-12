En effet, venu procéder au lancement officiel du Comité d’entreprise du secteur de l’hydraulique (Cesh), mis sur pied par des membres de l’Apr travaillant dans ledit secteur, Pape Maël Thiam a qualifié le chef de l’Etat, Macky Sall de «révolutionnaire sans arme» à l’image de Thomas Sankara. De l’avis du Premier Vice-président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), le président Macky Sall a une «vision».



S’expliquant, il a indiqué que son mentor a trouvé 2 Sénégal différents, notamment celui qui va de Dakar à Saint-Louis où se concentrent toutes les infrastructures de qualité, et un autre Sénégal oublié. C’est la raison pour laquelle, selon lui, il s’est donné comme objectif de réduire les inégalités. Ainsi donc, explique-t-il, le chef de l’Etat a procédé à la communalisation intégrale, à la création du pôle de Diamniadio, au désenclavement du sud du pays.



Dans la même logique, Pape Maël Thiam estime que le chef de l’Etat a trouvé un Sénégal où les denrées de premières nécessités flambaient au jour le jour. Donc, pour lui, Macky Sall les a non seulement stabilisées, mais il les a réduites. Poursuivant, M. Thiam a indiqué qu’à la 2ième alternance, le régime actuel a trouvé un monde paysan avec des bons impayés. Ce que l’actuel chef de l’Etat a banni, à son avis, en sifflant la fin des bons impayés, mais aussi en augmentant le prix du Kilo de l’arachide à 210 Fcfa. Citant, en outre, les programmes tels que le Pudc, le Puma, la formation professionnelle, les Bourses familiales, la modernisation des Citées religieuses, etc, il s’est persuadé que seul un révolutionnaire peut arriver à faire ces réalisations.



Par conséquent, il a invité les initiateurs dudit comité à sensibiliser les populations sur les réalisations du chef de l’Etat. Dans le cadre de la mobilisation pour la réélection du chef de l’Etat, Macky Sall en 2019, il a demandé aux militants d’aider les populations à s’inscrire sur les listes électorales, dès la réouverture des inscriptions. Mieux, il conjure les membres de l’Apr à faire de la place aux nouveaux venus dans le parti, en ouvrant leur cœur. Cela, non sans saluer le ralliement de deux responsables politiques du Parti démocratique sénégalais (Pds), à savoir Babacar Faustère Diagne et Lamine Ba.



A noter, par ailleurs, que le Cesh regroupe des militants de l’Apr travaillant dans des entreprises qui sont dans le secteur de l’hydraulique. Lors de la journée de lancement dudit comité, les acteurs se sont penchés sur le thème «Eau et assainissement, enjeux et perspectives dans le Pse».

SOURCE:http://www.sudonline.sn/macky-sall-est-un-revolutionnaire-sans-arme_a_37564.html