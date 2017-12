Les crimes financiers et économiques ainsi que les pratiques assimilées sont de "graves obstacles" au développement économique des pays qui en sont victimes, a soutenu, lundi à Saly-Portudal (Mbour), le journaliste formateur sénégalais, Mame Less Camara.



"Ces pratiques-là sont de graves obstacles au développement de l’économie et des finances, mais c’est également, et c’est peut-être là le plus grave, le risque d’une sorte de familiarisation, d’acceptation implicite d’un certain nombre de pratiques criminelles", a-t-il notamment fait remarquer.

Mame Less Camara prend part à un atelier régional de formation sur le journalisme d’investigation lié aux crimes financiers et économiques à l’intention des journalistes.