Les banques présentes au Sénégal seront soumises dès le début de l’année prochaine à deux réformes phares de la banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (Bceao). L’annonce a été faite ce jeudi par le directeur national pour le Sénégal, M. Ahmadou Aminou Lô. Face à la presse, il a déclaré que la nouvelle réglementation prudentielle «Bâle II / Bâle III» et le «Plan comptable révisé» vont entrer en vigueur à compter de janvier 2018.

«Pour ce qui concerne le plan comptable révisé, il s’agit de l’organisation de la tenue des comptes et de la comptabilité des banques et établissements financiers. Le plan comptable en vigueur date de 1996. Et donc, plus de 20 ans après il était nécessaire pour la Bceao de le réviser pour tenir compte des évolutions ayant affecté la structure, les instruments, et les standards en matière de tenue de comptes bancaires», a expliqué le Directeur national de la Bceao face à la presse.

«La principale évolution de ce type de règlementation, c’est de faire en sorte que les risques pris par une banque soient à la hauteur des risques pris par ses dirigeants en apportant du capital. En d’autres termes, si une banque veut prêter avec l’argent des déposants, elle doit garantir que s’il y a des pertes, le capital qui a été versé par ses actionnaires suffira à les apurer. Désormais, les banques seront assujetties à une obligation de communication plus rapprochée et plus compréhensive de leur situation financière pour que chaque déposant ait la capacité de dire que, je peux faire confiance à telle ou à telle autre banque», ajoute M. Lô.

Le Directeur national pour le Sénégal assure que les banques qui opèrent dans notre pays sont globalement bien préparées à ces réformes. Elles ont bénéficié d’un programme d’accompagnement rapproché qui leur a été donné par la Bceao. Les banques, elles-mêmes, lors de la conférence de presse, ont indiqué qu’elles sont bien prêtes pour ces réformes.

Youssouf SANE