Il a été désigné révélation politique de l'année 2017 dans les Sicap. Son sacerdoce : " poser les véritables problèmes et porter ensemble les combats politiques pour l’intérêt de toute la communauté. " Et cette communauté, ce sont les Sicap où la politique politicienne et alimentaire ne marche pas martèle t-il. Sada Diallo, le president du mouvement Sicap Debout, de rajouter :

" notre jeunesse a besoin au même titre que la jeunesse de la banlieue, d’emplois, de financements et de formation. Nous avons une jeunesse qui ne se reconnaît actuellement ni à travers ses leaders, ni dans les politiques publiques de jeunesse et il faut rétablir ces liens pour redonner espoir à notre jeunesse."

En effet, bénéficiant d'une base affective et très proche de la jeunesse, Sada Diallo n'a cessé depuis le lancement de Sicap Debout, de démontrer à travers son engagement politique, ses activités, ses contributions politiques et les actions menées par son mouvement, qu'il compte désormais participer aux combats politiques dans les Sicap pour la réélection du Président Macky Sall en 2019. La révélation politique de l'année 2017 dans les Sicap compte renouer la population à la chose politique, car selon lui le débat politique a atteint aujourd’hui un niveau vraiment lamentable».

source:https://www.dakaractu.com/Sada-Diallo-President-du-Mouvement-Sicap-Debout-La-jeunesse-doit-se-reconnaitre-a-travers-ses-leaders_a144340.html