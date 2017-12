L’Alliance des forces de progrès (Afp) se prépare à faire peau neuve. En effet, les «progressistes» annoncent la tenue, pendant le dernier trimestre de l’année 2018, d’un congrès de renouvellement des instances du parti. Déjà, le Secrétaire général, Moustapha Niasse affiche son souhait de céder la place aux jeunes du parti. En effet, il indique que «voilà 8 ans que j’invite les jeunes de mon parti à prendre les rênes de ce parti». Selon lui, son vœu est de voir le maximum possible de jeunes filles et garçons, en nombre et en qualité, pour diriger le Bureau politique (Bp) du parti. Donc, pour lui, il n’est pas question de demander un quelconque poste. «Je ne demande pas à être reconduit», déclare-t-il. Cela, non sans préciser que c’est le congrès qui va décider.