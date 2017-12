L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS «And Gueusseum») regroupant le SUTSAS, le SUDTM et, va déposer un préavis de grève, ce jeudi 28 décembre. L’annonce a été faite lors d’un point de presse tenu hier au SAMU-Municipal. Occasion pour les travailleurs du secteur de la santé de dénoncer le méprit du ministre de la Santé et de l’Action sociale et celui en charge de la Fonction publique. Selon Mballo Dia Thiam, ce préavi sera notifié «au ministère de la Formation publique et à celui du Travail avec ampliation au ministre chargé des Collectivités locales et à celui de la Santé et de l’Action sociale, sans oublier les le Haut Conseil du Dialogue social».