Il faut dire que ce mois de décembre a été un fort temps de communication pour le pouvoir. Le 4 décembre, un conseil présidentiel sur la politique économique et sociale a réuni à la Présidence de la République les acteurs de la vie économique et sociale du pays, composés des membres du gouvernement et des services étatiques, des acteurs déconcentrés, de représentants des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile, des élus locaux et du secteur privé. Cela, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre et du partage des résultats de la politique économique et sociale. Au cours des échanges, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan avait évoqué l’option de l’Etat, soucieux d’aligner les politiques publiques sur les objectifs pour le développement durable (Odd).

Ce conseil présidentiel a été suivi, le lendemain 5 décembre, de la Déclaration de politique générale du Premier ministre à l’Assemblée nationale, où il a été beaucoup question de l’ambition du gouvernement de faire de l’année 2018, « une année sociale », avec le slogan « Sénégal de tous, Sénégal pour tous ».

Le 11 décembre, l’argentier de l’Etat, Amadou Ba, a fait face au Parlement pour détailler le Programme triennal d’investissements publics 2018-2020 qui porte sur la bagatelle de 6 257,843 milliards de francs Cfa, soit une progression de 1 466,056 milliards équivalant à une augmentation de 30,6 % par rapport au précédent Ptip.

C’est dans la continuité de tous ces grands-rendez avec le peuple sénégalais que Macky Sall, qui se réjouira de la qualification du Sénégal à la Coupe du Monde 2018, présentera, à partir de 20 heures ce dimanche, les chiffres qui feront rêver les Sénégalais, l’an prochain. A quelques jets de pierres de la présidentielle de 2019.

source:https://www.dakaractu.com/Discours-de-Nouvel-An-du-chef-de-l-Etat-Comment-Abdallah-Dionne-et-Amadou-Ba-ont-deblaye-le-terrain-pour-Macky-Sall_a144638.html