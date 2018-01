La Faculté de médecine, de pharmacie et d’odonto-stomatologie de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar a procédé hier, mercredi 03 janvier, au lancement de son Plan stratégique 2018-2022. Selon le doyen de ladite faculté, le professeur Amadou Diouf, cette directive va permettre au département de conforter sa position de faculté de référence à l’échelle nationale et internationale dans le domaine de la formation et de la recherche en santé. La Faculté de médecine, de pharmacie et d’odonto-stomatologie de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar compte conforter sa position de faculté de référence à l’échelle nationale et internationale dans le domaine de la formation et de la recherche en santé. Pour ce faire, un nouveau plan stratégique couvrant la période 2018-2022 a été lancé, hier mercredi.

Selon le doyen de ladite faculté, le professeur Amadou Diouf, la promotion de la santé pour tous reste un chantier qui nécessite l’engagement et le concours de tous les acteurs. «A travers ce plan stratégique, la faculté entend apporter sa pierre à l’édifice. Nous voulons assurer aux étudiants et la tutelle de notre détermination à leur offrir des services d’excellente qualité», a-t-il renseigné. Et de poursuivre: «notre faculté à 100 ans. De par son âge, elle est la doyenne des facultés au Sud du Sahara. C’est pourquoi, après tant d’années de fonctionnement, il est devenu nécessaire, tenant compte des changements de l’environnement, et des défis, de se doter d’un plan stratégique qui fait suite au Plan stratégique 2011-2016 de l’Ucad et qui sera fortement adossé au Plan stratégique 2017-2022».



En outre, le professeur Diouf a aussi renseigné que le plan stratégique 2018-2022, il s’articulera autour des axes dont la promotion de l’excellence dans la formation, tout en veillant à fournir les meilleurs médecins et les meilleurs spécialistes, en mettant en contribution les acteurs susceptibles d’utiliser ces derniers. S’y ajoute la stimulation du développement de la recherche par la consolidation et son expansion, par la concertation entre acteurs et la valorisation des résultats. La consolidation de la position stratégique de la faculté de médecine, en favorisant la participation de tous à son rayonnement, en développant les partenariats et en organisant la contribution de la faculté aux programmes de santé mis en œuvre par le gouvernement est également prévue. Et, enfin, il sera question de l’amélioration de la gestion des ressources à travers une gestion innovante et responsable des personnes, des ressources et des projets. Le doyen de faculté de médecine, pour la réussite de ce plan stratégique, appelle à une participation inclusive des étudiants, du corps professoral mais aussi des bailleurs.

