«Ousmane Tanor DIENG qui incarne plus que jamais cet héritage senghorien, s’est dignement opposé avec responsabilité et détermination à l’incurie et la décrépitude du régime libéral de Wade et dont beaucoup de ses anciens collaborateurs sont avec le régime actuel défendu par ce minable de Pape Gorgui «Ministron» NDONG», déclarent les responsables dudit mouvement dans les colonnes de Sud Quotidien.

Selon les poulains de Tanor DIENG, Pape Gorgui NDONG est un «ministre inculte dont le seul mérite est d’être cousin de la Première dame avec son cv douteux et un niveau d’expression d’un écolier». C’est pourquoi, ils indiquent lui donner «dernier avertissement ».

