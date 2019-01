Après les menaces d’intervention militaire des USA en RDC pour assurer la sécurité de ses ressortissants, voilà Paris qui tente de semer le chaos et la violence, pour justifier, à son tour, une intervention militaire dans ce pays pour des raisons « humanitaires » !

Mais la France, par la voix de son Ministre des Affaires Etrangères, à la surprise générale, vient de déclarer ces « résultats non conformes », jetant ainsi de l’huile au feu de la contestation allumé par l’un des candidats perdants, Martin Fayulu , arrivé en deuxième position !

L’odeur noséabonde de son « Opération Turquoise » au RWANDA, ne s’est pas encore dissipée, et voilà que Paris en projette une autre en RDC !

L’Union Africaine, qui vient de demander aux perdants d’accepter les résultats, devait être soutenue par tous ceux qui, en Afrique et dans le monde entier, notamment en France, ont à cœur la paix et la stabilité de la RDC, et le respect de la souveraineté de ce peuple meurtri

Les Français qui ne se reconnaissent pas, à plus de 70%, des politiques publiques menées par le Président Macron, devrait aussi massivement, rejeter son projet macabre d’intervention militaire en RDC pour y favoriser un nouveau génocide !

Là où les Etats Unis, sous Trump, veulent cesser d’être les « gendarmes du monde », la France ne peut pas continuer d’être « le gendarme de l’Afrique » !

Barrons la route, partout en Afrique, et au Sénégal notamment, à toute intervention militaire de la France en RDC !

Tous derrière les Institutions républicaines de la RDC, chargées de proclamer les résultats provisoires et définitifs de la présidentielle, après avoir vidé les recours éventuels !

Ibrahima SENE PIT/SENEGAL

Dakar le 10 Janvier 2019