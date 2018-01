Malgré son recul, le terrorisme loin d'être éradiqué en Afrique

Jusqu'à présent, il y a en effet eu peu de succès dans la lutte contre le terrorisme notamment au Sahel, une région pourtant stratégique."Le Sahel est une priorité, c'est là que se joue notre sécurité mais également sans doute une partie de notre avenir", martèle le président français. Les groupes djihadistes sont présents au Tchad, au Mali ou encore au Niger. Mais, partout, la stratégie pour les vaincre et de détruire leur idéologie est loin d'être la bonne. Car après la perte d'une grande partie de son territoire en Syrie et en Irak, le groupe état islamique tente maintenant de s'implanter ailleurs, y compris en Afrique de l'Ouest.

Mieux cibler l'aide au développement

Selon une étude du think tank américain NSI, la propagation du djihadisme est déterminée par toute une série de facteurs idéologiques et religieux mais aussi des revendications politiques et économiques. Aussi la question est de savoir si l'aide au développement est adaptée. "Jusqu'à présent, elle a été très insuffisante pour répondre réellement aux besoins concrets, au contexte sur le terrain", répond le Professeur Andreas Eckert, de l’université de Humboldt à Berlin ."Un certain nombre de modèles ont été appliqués sur certains problèmes et on se demande pourquoi cela ne fonctionne pas. L'aide au développement est essentielle et importante, mais elle doit être beaucoup plus adaptée", estime-t-il.

Selon le Professeur Andreas Eckert, il est important de donner à l'Afrique la possibilité de se développer économiquement car le combat contre le terrorisme, passe aussi par là. Et il faudra sans aucun doute du temps, beaucoup de temps pour réussir et gagner ce combat.

