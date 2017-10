Bougazeli, mécène à Ryad

Girma Shiferaw, Vice-président chargé des questions de Stratégie d'entreprise et d’Alliance, a souligné : « Je souhaite remercier nos collègues de Azul Brazilian Airlines pour avoir conclu cet accord de partage de code. L'accord de partage de codes donnera droit à nos chers clients qui voyagent entre l’Asie, leMoyen-Orient, l’Afrique et le Brésil, aux meilleures options de connectivité possibles pour de multiples destinations brésiliennes. L'accord va également renforcer les relations entre les peuples, les investissements, le commerce et le tourisme entre l'Afrique et le Brésil. En tant que transporteur panafricain en pleine croissance, nous voulons collaborer avec plusieurs compagnies aériennes avec une ambition commune et un effort commun pour étendre notre empreinte sur différentes destinations à travers le monde, et cette étape en est un bon exemple. »

« Le partage de code avec Ethiopian Airlines sera très important pour renforcer notre présence internationale, en particulier pour les clients voyageant d'Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie vers le Brésil. Maintenant, ils pourront profiter de la possibilité d'acheter des billets d’avion, d'émettre des cartes d'embarquement et d'expérimenter l’excellent service d'Azul pour des vols à partir de notre pays », explique Marcelo Bento, Directeur des Alliances d'Azul.

Ethiopian Airlines pourra utiliser son code dans les opérations d'Azul de São Paulo (Guarulhos) à Belo Horizonte, Curitiba, Goiania, Porto Alegre, Cuiabá, Foz do Iguaçu et Florianopolis. Les itinéraires offrent des connexions rapides et pratiques pour les clients qui quittent Addis-Abeba, capitale de l'Ethiopie, à destination de São Paulo. De plus, l'accord fonctionne réciproquement, permettant aux deux clients de bénéficier de la connectivité dans leurs hubs respectifs.

Ethiopian Airlines dessert actuellement plus de 100 destinations internationales de passagers et de fret sur cinq continents, dont 55 en Afrique. Azul, de son côté, concentre ses deux plus grands centres de distribution à São Paulo (Viracopos) et Belo Horizonte avec plus de 200 départs pour plus de 80 destinations brésiliennes.

A propos d’Ethiopian

Ethiopian Airlines (« Ethiopian ») est la compagnie aérienne ayant la plus forte croissance en Afrique. Depuis 70 ans qu’elle mène ses opérations, Ethiopian est devenue l'un des principaux transporteurs aériens du continent, inégalée dans l'efficacité et la réussite opérationnelle.

Ethiopian se taille la part du lion du réseau de passagers et de fret panafricain, exploitant la flotte la plus jeune et la plus moderne à travers les cinq continents. La flotte d’Ethiopian comprend des avions ultra-modernes et respectueux de l'environnement tels que l’Airbus A350, le Boeing 787, le Boeing 777-300ER, le Boeing 777-200LR, le Boeing 777-200 Freighter et le Bombardier Q-400 à double cabine. En fait, Ethiopian est la première compagnie aérienne en Afrique à posséder et exploiter ces avions.

Ethiopian est en train de dérouler actuellement un plan stratégique sur 15 ans appelé Vision 2025, qui la verra devenir le premier groupe d’aviation en Afrique avec sept centres d'affaires : Ethiopian national et régional ; Ethiopian Passagers internationaux ; Ethiopian Fret ; EthiopianMRO ; le Centre de Formation Ethiopian ; le Service Traiteur Aérien d’Ethiopian; Ethiopian Services au Sol. Ethiopian est une compagnie aérienne maintes fois primée et qui a enregistré une croissance moyenne de 25 % au cours des sept dernières années.

Pour plus d’informations sur ce communiqué de presse, merci de contacter :

Mrs. Hanna Atnafu

Responsable Communication Institutionnelle Ethiopian Airlines

Tel: (251-1) 517-89-07/656/165/913/529 / Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. / www.ethiopianairlines.com

www.facebook.comethiopianairlines/ www.twitter.com/flyethiopian