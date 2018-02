Le ministre de la justice a rappelé ce vendredi que le Sénégal a pris d’autres mesures hautement significatives pour améliorer son environnement des affaires et surtout renforcer la protection des investisseurs. A l’en croire, il importe de mentionner l’adoption d’un projet de loi relative à la répression des infractions contenues dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés et bien d’autres actes uniformes de l’OHADA. Il a souligné que la naissance du Tribunal de Commerce est sans doute le résultat d’une collaboration féconde avec des partenaires techniques et financiers nationaux ou internationaux. Que chacun d’entre eux entende, par sa voix, l’écho d’une reconnaissance exprimée par l’Etat du Sénégal.