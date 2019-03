Accident du vol Ethiopian Airlines n° ET 302 - Bulletin d’accident n° 1

Ethiopian Airlines a le regret de confirmer que son vol ET 302 du 10 mars 2019 en service régulier d'Addis-Abeba à Nairobi a été impliqué dans un accident aujourd'hui dans les environs de Bishoftu (Debre Zeit).



L’appareil B-737-800MAX portant le numéro d’immatriculation ET-AVJ a décollé à 8h38, heure locale, de l’aéroport international de Bole d’Addis-Abeba, et a perdu le contact à 8h44. À l'heure actuelle, des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours et nous ne disposons d'aucune information confirmée sur les survivants ni sur les causes possibles.