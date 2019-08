Fermeture de certains Consulats du Sénégal : La FSD réagit.

Nous comprenons bien entendu la motivation à favoriser toute économie assurant la pérennité et la durabilité des services à nos compatriotes mais nous souhaitons des discussions et plus d'informations sur ces actions de l'état du Sénégal que nous exhortons à plus de dialogue avec nos concitoyens vivant dans les zones concernées afin de trouver avec eux le moyen d'assurer la continuité des services et leur amélioration.

On peut légitimement se poser beaucoup de questions :

Qu’est-ce qui justifie la suppression à la place d’une réduction drastique du personnel ?

Que deviendra le bâtiment du Sénégal á Bordeaux (qui est propriété de l’état sénégalais) après cette suppression ?

Á quel rythme se déploieront les équipes mobiles au cas où elles devraient être déployées dans cette zone ?

Pourront-ils participer aux prochaines élections ? Ce qui est un droit pour tout citoyen.

Ces questions que se posent les sénégalais de la diaspora concernés démontrent l’inquiétude et la détresse qui accompagnent ce projet de restructuration des consulats.

La FSD appelle à une diaspora unie et engagée pour le développement du Sénégal et elle continuera, loin des carcans politiques et religieux, à défendre les intérêts de ses membres qui sont des sénégalais de l'extérieur disséminés dans les 72 comités régionaux identifiés.

La FSD rappelle que les sénégalais de l'extérieur constituent depuis toujours des contributeurs incontournables à l'équilibre de la balance des paiements et méritent à ce titre une meilleure gestion, ainsi que des services consulaires de qualité.

Nous restons attentifs à la suite des événements annoncés et demandons à nos membres ainsi qu'à tous les sénégalais concernés de rester en alertes pour que les services aux sénégalais de la diaspora affluent et continuent á la grande satisfaction de nous tous.

Pour la FSD Internationale

La Commission Information et Communication

