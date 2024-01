Dans un monde secoué par les crises mondiales, la Fondation Gates annonce son plus important budget annuel à ce jour : 8,6 milliards de dollars en 2024 pour sauver et améliorer des vies

DAVOS, Suisse, 16 janvier 2024 /PRNewswire/ -- La Fondation Bill et Melinda Gates a annoncé aujourd'hui son plus important budget annuel à ce jour, dans un contexte où elle s'efforce de bâtir un monde plus sain et plus prospère pour tous.

Étant donné que les budgets mondiaux de la santé sont, de manière générale, en baisse, une partie du financement supplémentaire servira à promouvoir des innovations mondiales en matière de santé qui sauveront et amélioreront la vie de certaines des personnes les plus vulnérables du monde, notamment les nouveau-nés et les mères enceintes qui vivent dans des communautés à faible revenu.

Le budget de la Fondation de 8,6 milliards de dollars pour 2024 a été approuvé officiellement le 13 janvier par son conseil d'administration.

Le budget, qui représente une augmentation de 4 % par rapport à l'an dernier et une augmentation de 2 milliards de dollars par rapport au budget de 2021, est annoncé alors que les contributions mondiales à la santé dans les pays à faible revenu stagnent. Alors que les dépenses globales d'aide se sont stabilisées, les pays d'Afrique subsaharienne ont enregistré une baisse de près de 8 % de leur aide en 2022, alors même qu'ils font face à des besoins croissants et à des budgets réduits en raison de la dette et d'autres pressions financières. La Fondation s'est engagée à augmenter ses dépenses annuelles à 9 milliards de dollars d'ici 2026.

« Nous ne pouvons pas parler de l'avenir de l'humanité sans parler de l'avenir de la santé », a déclaré Bill Gates, coprésident de la Fondation Gates. « Chaque jour, les nouveau-nés et les jeunes enfants meurent simplement à cause de leur lieu de naissance. Des mères meurent en accouchant, laissant des familles dévastées. Cela m'empêche de dormir. C'est inacceptable, d'autant plus que nous avons déjà élaboré bon nombre des solutions qui pourraient leur sauver la vie. Pour bâtir un monde plus fort et plus stable, nous devons avant tout promouvoir la santé. »

Depuis sa création en 2000, la Fondation Gates s'est concentrée sur la lutte contre les plus grandes inégalités du monde en créant des programmes qui abordent des questions telles que l'égalité des sexes, le développement agricole et l'éducation publique. L'un des principaux objectifs de la Fondation a été de réduire les inégalités en matière de santé en finançant l'élaboration de nouveaux outils et de nouvelles stratégies pour réduire le fardeau des maladies infectieuses et les principales causes de mortalité infantile dans les pays à faible revenu. Grâce à des engagements fermes, le monde a fait d'énormes progrès pour réduire la mortalité infantile. En 2000, on comptait plus de 9,3 millions de décès par an et en 2022, 4,6 millions par an. Les décès dus au paludisme et au VIH ont été réduits de moitié au cours des deux dernières décennies, et les poliovirus sauvages, qui paralysaient 350 000 enfants par an, n'ont récemment représenté que 12 cas dans deux pays.

« Un investissement dans la santé mondiale est un investissement dans notre avenir. Lorsque le monde investit dans des solutions éprouvées, il construit des communautés plus fortes, plus saines et plus résilientes pour les générations à venir », a déclaré Melinda French Gates, coprésidente de la Fondation Gates. « Alors que les pays à faible revenu sont confrontés à toute une série de défis, le moment est venu de s'engager à nouveau à sauver des vies et à améliorer les moyens de subsistance. »

Malgré les progrès phénoménaux, des millions d'enfants dans les pays pauvres meurent encore avant leur cinquième anniversaire de maladies évitables ou traitables, et près de 300 000 femmes meurent en couches alors que les outils existent pour prévenir leur décès. Quatre-vingt-dix pour cent des 340 000 femmes qui meurent chaque année d'un cancer du col de l'utérus vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, même s'il existe maintenant un vaccin à dose unique très efficace qui peut les protéger contre ce cancer.

Lors de l'événement portant sur l'avenir de la santé de la Fondation, qui se tiendra à l'occasion de la réunion annuelle du Forum économique mondial, Bill Gates présentera plusieurs innovations en santé que la Fondation a financées et que ses partenaires ont développées, et qui pourraient sauver la vie de femmes et d'enfants. Il abordera également le rôle que l'intelligence artificielle (IA) et d'autres technologies peuvent jouer dans la transformation de la santé et l'amélioration de la vie des personnes vivant dans des pays à faible revenu. M. Gates appellera les dirigeants mondiaux, les philanthropes, les PDG et d'autres intervenants à aider à reconstruire la confiance et la solidarité mondiales en s'unissant afin de sauver les personnes les plus vulnérables. La Fondation prédit que si les innovations actuellement dans le pipeline de R-D sont financées correctement, elles pourraient contribuer à réduire de 40 % les décès maternels dans les pays à faible revenu d'ici la fin de la décennie, et à réduire davantage le nombre de décès d'enfants évitables.

Pour souligner que de nombreuses solutions sont simples, portables et déjà à portée de main, M. Gates et d'autres dirigeants de la Fondation porteront, à Davos, des sacs à dos arborant le texte « The Future of Health » (L'avenir de la santé) et remplis d'échantillons de produits qui pourraient sauver des millions de vies. Ces solutions comprennent notamment :

Un ensemble d'outils qui peuvent sauver la vie de 65 000 femmes d'ici 2030 et leur éviter de décéder d'une hémorragie du post-partum (HPP). L'HPP est la principale cause de mortalité maternelle dans le monde. Le package comprend un drapé simple et peu coûteux permettant de mieux mesurer la perte de sang. Lorsqu'ils sont associés à des interventions menées dans le cadre d'un essai, ces outils réduisent de 60 % les cas de saignement grave.

Un vaccin à dose unique contre le VPH qui aide à se protéger contre l'un des cancers les plus fréquents chez la femme dans le monde. Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, des millions de filles n'ont pas été vaccinées contre le VPH, alors que la plupart des filles dans les pays à revenu élevé l'ont été. Près de 90 % des décès dus au cancer du col utérin se produisent dans ces pays. Avec un vaccin à dose unique contre le VPH, les obstacles à la vaccination sont beaucoup plus faibles et l'efficacité reste élevée et durable. La modélisation estime que plus de 110 millions de cas de cancer du col utérin peuvent être évités au fur et à mesure du déploiement du régime à dose unique, en partie grâce à Gavi.

Une échographie activée par l'IA qui utilise des algorithmes d'IA pour identifier le risque obstétrique pendant la grossesse. Cet outil peut sauver 390 000 vies de nourrissons d'ici 2030 en aidant les professionnels de santé à identifier les grossesses à haut risque dans les milieux à faibles ressources.

Les patchs à microréseaux (dotés de micro-aiguilles contenant le vaccin) qui permettent l'administration du vaccin à travers la peau sans les aiguilles traditionnelles, une chaîne du froid complexe ou un agent de santé hautement qualifié pour les administrer. Les premiers essais montrent que ces patchs permettent d'administrer le vaccin contre la rougeole et la rubéole de manière aussi sûre et efficace que les seringues et produisent une réponse immunitaire similaire. Cela peut aider à protéger les enfants les plus difficiles à atteindre.

Des bandelettes réactives qui réduisent les coûts de production et d'expédition par rapport aux tests cassette existants. Ces bandelettes diagnostiques peuvent être fabriquées par milliards et expédiées à moindre coût, ce qui permet une réponse plus rapide en cas d'épidémie. Ces bandelettes permettent également de disposer d'un nombre de tests accru pour diagnostiquer le paludisme, dont les deux tiers des cas ne sont pas diagnostiqués.

Plusieurs suppléments en micronutriments qui restaurent les réserves de nutriments d'une femme enceinte qu'elle transfère à son bébé. Les études montrent que les suppléments ont entraîné une réduction du risque de faible poids à la naissance (12 %) et un risque réduit de naissance prématurée (8 %). Les résultats sont même meilleurs chez les femmes anémiques et maigres. Ces suppléments, désormais disponibles, pourraient prévenir 425 000 mortinaissances.

« La Fondation Gates mesure l'impact en termes de vies sauvées et d'opportunités offertes aux plus pauvres », a déclaré Mark Suzman, PDG de la Fondation Gates. « Ce nouveau seuil élevé pour notre budget nous permettra de poursuivre notre mission visant à créer un monde où chacun a la possibilité de vivre une vie saine et productive. »

Les ressources supplémentaires pour 2024, à la fois financières et humaines, visent à accélérer les efforts pour avoir le plus grand impact sur les diverses priorités de la fondation, allant de l'éradication de la poliomyélite à l'augmentation de la distribution d'azithromycine chez les enfants dans les contextes de mortalité les plus élevés du monde, en passant par l'amélioration des didacticiels numériques dans l'éducation postsecondaire et le développement accéléré du portefeuille mondial de médicaments antituberculeux.

Pour en savoir plus sur notre travail visant à faire progresser les innovations mondiales en matière de santé, consultez le site https://www.gatesfoundation.org/ideas/science-innovation-technology.

