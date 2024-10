Le ministère saoudien de l'industrie et des ressources minérales invite les sociétés minières à participer à son 7e cycle d'octroi de licences

RIYADH, Arabie Saoudite, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le ministère de l'Industrie et des Ressources minérales (MIM) invite les sociétés d'exploration et d'exploitation minière à participer à son 7e cycle d'octroi de licences d'exploration. L'appel d'offres pour l'octroi de licences, portant sur sept sites d'une superficie totale de plus de 1 070 km2, sera ouvert à partir de la mi-octobre, et les noms des adjudicataires seront annoncés en décembre.

Les sites mis aux enchères sont les suivants

Wadi al Lith : couvre une superficie de 243,87 km2 et est situé dans la région de la Mecque, à 200 km de Jeddah. Les matières premières présentes sur le site comprennent le Cu, l'Au et le Zn.

couvre une superficie de 243,87 km2 et est situé dans la région de la Mecque, à 200 km de Jeddah. Les matières premières présentes sur le site comprennent le Cu, l'Au et le Zn. Jabal Baudan : couvre une superficie de 244,92 km2 et se trouve à environ 200 km au sud de Jeddah. Le site contient des produits de base comme le Cu, l'Au et le Zn.

couvre une superficie de 244,92 km2 et se trouve à environ 200 km au sud de Jeddah. Le site contient des produits de base comme le Cu, l'Au et le Zn. Jabal Sabha : couvre une zone de 171,5 km 2 dans la partie centrale de l'Arabie Saoudite, à environ 650 km du port de Jeddah. Les matières premières comprennent l'Ag/Pb/Zn (Nb, Au, Co).

couvre une zone de 171,5 km dans la partie centrale de l'Arabie Saoudite, à environ 650 km du port de Jeddah. Les matières premières comprennent l'Ag/Pb/Zn (Nb, Au, Co). Jabal al Ad Dimah : d'une superficie de 210,90 km2, est situé à environ 200 km au sud de Jeddah. Il contient des gisements de Cu, d'Au et de Zn.

d'une superficie de 210,90 km2, est situé à environ 200 km au sud de Jeddah. Il contient des gisements de Cu, d'Au et de Zn. Jabal al Klah Nord : fait partie du terrane d'Ad Dawadimi situé dans la partie orientale du bouclier arabique, à 750 km au nord-est de Djeddah et à 320 km de Riyad. Il couvre une superficie de 98,15 km2 et contient d'importants gisements d'Ag, de Pb et de Zn.

fait partie du terrane d'Ad Dawadimi situé dans la partie orientale du bouclier arabique, à 750 km au nord-est de Djeddah et à 320 km de Riyad. Il couvre une superficie de 98,15 km2 et contient d'importants gisements d'Ag, de Pb et de Zn. Jabal al Klah Sud : couvre une superficie de 19,21 km2. Le site fait partie du Terrane Ad Dawadimi, situé dans la partie orientale du Bouclier Arabe, à 750 km au nord-est de Jeddah et à 320 km de Riyad. Les matières premières comprennent l'Ag, le Pb et le Zn.

couvre une superficie de 19,21 km2. Le site fait partie du Terrane Ad Dawadimi, situé dans la partie orientale du Bouclier Arabe, à 750 km au nord-est de Jeddah et à 320 km de Riyad. Les matières premières comprennent l'Ag, le Pb et le Zn. Umm Hijlan (Mamilah) : couvre une zone de 78,4 km2 . Le site est situé dans la région de la Mecque, à environ 270 km du port de Jeddah. Les matières premières comprennent l'or, le plomb et le cuivre.

Les investisseurs intéressés sont invités à consulter le mémorandum d'information en se rendant sur le site web de Ta'adeen à l'adresse https://taadeen.sa/en/mining- bids pour accéder à la salle de données des sites.

L'Arabie saoudite offre plusieurs incitations compétitives pour soutenir les investisseurs dans divers secteurs et industries. Il s'agit notamment d'un cofinancement de 75 % des dépenses d'investissement (CAPEX), d'une exonération de cinq ans sur les redevances, de remises allant jusqu'à 30 % pour la transformation locale en aval (avec des économies potentielles allant jusqu'à 90 %), d'un taux d'imposition des sociétés compétitif de 20 % et de l'avantage d'une propriété étrangère directe à 100 %.