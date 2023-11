La Fondation Merck célèbre la Journée Mondiale du Diabète 2023 avec les Premières Dames Africaines

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com), en partenariat avec les Premières Dames Africaines et les Ministères de la Santé, a fourni plus de 750 bourses d'études d'un an et de master de deux ans sur le Diabète, Cardiologie, Endocrinologie, Obésité et Gestion du Poids à des médecins de 43 pays d'Afrique, Asie et au-delà ; la Fondation Merck a lancé les premiers films d'animation « Jude Sans Sucre » et « La Tension de Mark », adaptés de leurs livres d'histoires pour enfants dans le but de sensibiliser à le dépistage précoce et la prévention du diabète et de l'hypertension (qui sont corrélés) et de promouvoir mode de vie sain chez les enfants et les jeunes en Afrique et au-delà.

La Fondation Merck, la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne, célèbre la « Journée Mondiale du Diabète 2023 » en collaboration avec les Premières Dames Africaines et les Ministères de la Santé, les Sociétés Médicales et les Universités, à travers leur « Programme National de Points Bleus du Diabète » en fournissant bourses pour jeunes médecins afin de transformer le paysage des soins aux patients dans les domaines du Diabète, de l'Endocrinologie et de l'Hypertension, et en sensibilisant les communautés en Afrique et au-delà.

Sénatrice Dr. Rasha Kelej, CEO de la Fondation Merck, a souligné : « À la Fondation Merck, nous célébrons la « Journée Mondiale du Diabète ». Jusqu'à aujourd'hui, sur 1 700 bourses, nous avons accordé plus de 750 bourses d'un diplôme d'un an et d'un master de deux ans pour des formations spécialisées en Diabète, Endocrinologie, Cardiovasculaire, Obésité et Gestion du Poids, ainsi qu'un Cours de Master sur le Diabète en Anglais, Français, Portugais et Espagnol, destinés à des médecins de 43 pays d'Afrique, d'Asie et au-delà, en partenariat avec les Premières Dames Africaines et Ministères de la Santé et des Sociétés Médicales. Cela contribue de manière significative à améliorer l’accès à des soins de qualité et équitables pour le Diabète, l’Hypertension et les Maladies Cardiovasculaires, qui, comme nous le savons, sont des pathologies corrélées. »

«Nous établissons un solide réseau d'experts à l'échelle nationale, en offrant ces bourses à des médecins de différentes provinces, comtés ou districts de chaque pays avec lequel nous travaillons en partenariat. Après avoir obtenu leur diplôme, ces médecins peuvent créer des cliniques de diabète dans leurs centres de santé ou hôpitaux dans le but de prévenir et de prendre en charge la maladie dans leurs communautés respectives. De nombreuses cliniques de diabète ont été créées depuis le début de ce programme. Je suis fière de cette étape exceptionnelle, c'est ainsi que nous célébrons la Journée du Diabète », a souligné le Dr. Kelej.

La Fondation Merck a sorti les premiers films d'animation pour sensibiliser sur le diabète et à l'hypertension, lors de sa conférence annuelle récemment conclue, la 10ème édition de la Fondation Merck Africa Asia Luminary, en présence des Premières Dames de 11 pays africains.

« Je suis très heureuse de vous présenter « Jude Sans Sucre » et « La Tension de Mark », les premiers films d'animation visant à sensibiliser au diabète et à l'hypertension et à promouvoir un mode de vie sain auprès des enfants et des jeunes en Afrique et au-delà. Ces films d’animation sont des adaptations de nos livres de contes pour enfants. A travers nos nouveaux films d'animation, nous voulons encourager nos communautés à arrêter le sucre, à faire de l'exercice régulièrement, à manger sainement et à ne jamais fumer, c'est le seul moyen d'éradiquer le diabète et l'hypertension et de réduire ses complications. Ces films d'animation sont dédiés par la Fondation Merck à nos communautés et partenaires pour marquer la « Journée Mondiale du Diabète » et également pour une utilisation quotidienne. Je tiens à rappeler à tous qu’une bonne santé est notre plus grand trésor ! a ajouté le Dr. Kelej.

Regardez le film d’animation « Jude Sans Sucre » ici :

Regardez le film d’animation « La Tension de Mark » ici :

Des diplômés en médecine des 43 pays suivants ont bénéficié des 750 bourses offertes par la Fondation Merck : Bangladesh, Botswana, Burundi, Cambodge, Cameroun, RCA, Tchad, Congo Brazzaville, RDC, Égypte, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée Conakry. , Indonésie, Kenya, Lesotho, Libéria, Malawi, Malaisie, Maurice, Mexique, Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Niger, Nigeria, Pérou, Philippines, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Afrique du Sud, Sri Lanka, Soudan, Tanzanie, Émirats Arabes Unis, Ouganda, Vietnam, Zambie et Zimbabwe.

Sénateur, Dr Kelej a en outre annoncé : « Je suis heureuse de lancer de nouveaux programmes de bourses d'un an sur le diabète clinique et sur les soins cliniques cardiovasculaires d'un an, des programmes de formation sur en présentiel en Inde pour les médecins africains dans le but d'améliorer les soins du diabète, des maladies cardiovasculaires et de l'hypertension dans le continent. »

Dr. Avinash Beezadhur, Ancien de la Fondation Merck de Maurice qui a obtenu un Diplôme Post-Universitaire en diabète, déclare : « Je remercie la Fondation Merck de m'avoir donné cette opportunité d'explorer et d'apprendre de nouveaux concepts, matériels et lignes directrices et d'acquérir de nouvelles connaissances fondées sur des preuves sur le diabète et la prise en charge de mes patients. Cela m’a aidé dans ma carrière et m’a aidé à améliorer ma pratique, pour le bien des populations de mon pays »

La Fondation Merck a accordé au total plus de 1 700 bourses à des médecins de plus de 50 pays dans 42 spécialités médicales critiques et mal desservies.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), environ 45 millions d'adultes (20-79 ans) dans la région africaine présentent un risque élevé de développer un diabète de type 2. On estime que ces chiffres atteindront 110 millions d'ici 2045. De plus, l'Afrique compte le pourcentage le plus élevé de personnes non diagnostiquées : 70 % des adultes vivant avec le diabète ne savent pas qu'ils en sont atteints.

C'est pourquoi la Fondation Merck a également sensibilisé les communautés d'Afrique et d'ailleurs sur le diabète et l'hypertension et à l'importance d'adapter un mode de vie sain.

Dans le cadre de son Programme de Sensibilisation Communautaire, la Fondation Merck a également publié trois chansons en trois langues intitulées « NO More Diabetes, Sugar Free » en anglais, « Dites non au Diabète » en français et « Chega de Diabete » en portugais. Et a également publié la version remixée des trois langues.

Le programme télévisé panafricain de la Fondation Merck « Notre Afrique », conceptualisée, produite, réalisée et co-animée par la Sénatrice Dr. Rasha Kelej, CEO de la Fondation Merck, présente des créateurs de mode africains, des chanteurs et des experts éminents de divers domaines avec le but de sensibiliser aux problèmes sociaux et de santé, comporte des épisodes dédiés à la sensibilisation au diabète et à la promotion d'un mode de vie sain.

La Fondation Merck, en collaboration avec les Premières Dames Africaines, lance également chaque année des prix pour les médias, les créateurs de mode, les cinéastes, les musiciens/chanteurs et les nouveaux talents potentiels dans ces domaines en provenance des pays africains afin de promouvoir un mode de vie sain et de sensibiliser sur la prévention et le dépistage précoce des Maladies Infectieuses, Diabète et hypertension.

1. Prix Reconnaissance des Médias de la Fondation Merck « Diabètes & Hypertension » 2024 : Les représentants des médias sont invités à présenter leur travail à travers des messages forts et influents pour promouvoir un mode de vie sain et sensibiliser sur la prévention et le dépistage précoce du Diabète et de l'Hypertension.

Date limite de soumission : 30 octobre 2024.

2. Prix du Film de la Fondation Merck « Diabètes & Hypertension » 2024 : Tous les cinéastes africains, les étudiants des institutions de formation cinématographique ou les jeunes talents d'Afrique sont invités à créer et à partager un FILM long ou court, qu'il s'agisse d'une fiction, d'un documentaire ou d'un docudrame délivrant des messages influents pour promouvoir un mode de vie sain, sensibiliser sur la prévention et le dépistage précoce du Diabète et de l'Hypertension.

Date limite de soumission : 30 octobre 2024.

3. Prix de Mode de la Fondation Merck « Diabètes & Hypertension » 2024 : Tous les étudiants et créateurs de mode africains sont invités à créer et à partager des créations pour délivrer des messages forts et influents afin de promouvoir un mode de vie sain et de sensibiliser sur la prévention et le dépistage précoce du Diabète et de l'Hypertension.

Date limite de soumission : 30 octobre 2024.

4. Prix de la Chanson de la Fondation Merck « Diabètes & Hypertension » 2024 : Tous les chanteurs et artistes de musique africains sont invités à créer et à partager une CHANSON dans le but de promouvoir un mode de vie sain et de sensibiliser sur la prévention et le dépistage précoce du Diabète et de l'Hypertension.

Date limite de soumission : 30 octobre 2024.

Les candidatures pour tous les prix doivent être soumises par courrier électronique à : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.