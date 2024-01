Côte d’Ivoire – CAN 2023 : le coût global des investissements estimé à 1,5 milliards de dollars

En Côte d’Ivoire, à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations de football 2023, l’effervescence des populations monte d’un cran. Dans l’optique de faire de la CAN une vitrine du développement du pays d’Afrique de l’Ouest, les populations et les autorités du pays se mobilisent pour la réussite de la grand-messe du football africain. Selon les chiffres officiels, le coût global des investissements serait estimé à 1,5 milliards de dollars.



En Côte d’Ivoire, à l’approche du coup d’envoi de la plus grand-messe du football africain ce samedi 13 janvier 2023, l’effervescence semble grimper dans le pays hôte. Les populations et les autorités affûtent leurs dernières stratégies pour la réussite de la Coupe d’Afrique des Nations de football. Dans la capitale économique du pays, Abidjan et comme partout dans le pays, les populations ivoiriennes se disent prêtes à accueillir l’événement continental, chacun du mieux qu’il peut, soutient l’équipe nationale.

“[…]J’ai la chance d’avoir été retenu parmi les bénévoles pour aider dans l’organisation de cette belle fête qui est la CAN. Je serai donc au four et au moulin et je vais apporter ma contribution. L’engouement est visible. Il y a la décoration, il y a le visage du quartier, de la ville qui est en train de changer.”

SIMPLICE KOFFI, Bénévole pour la CAN – Côte d’Ivoire

“[…]La population est prête. Au niveau de l’aéroport, avec l’arrivée des joueurs et des supporteurs, on peut dire que la CAN sera parfaite. Je suis déjà prêt. J’ai pu acheter mon maillot à 20.000 Francs. J’ai aussi mes “Lêkês”, donc on attend le samedi pour se rendre à Ebimpé ”

KADJO GILDAS, Agent de sécurité – Côte d’Ivoire

Alors que les grandes artères de la capitale sont parées aux couleurs de la CAN et des éléphants de Côte d’Ivoire, de nombreux secteurs notamment les petits business espèrent tirer profit de la CAN.

“[…]Depuis avant-hier, nous sommes là. On vend dans les rues d’Abidjan. Ce n’est pas mal, on a de la clientèle, même si certains se foutent de nous, on fait avec et on arrive à vendre un peu.”

ABDOULAYE AZIZ, Vendeur ambulant – Côte d’Ivoire

Afin de s’assurer de la réussite de la CAN et de faire de l’événement continental une vitrine du développement de la Côte d’Ivoire, les autorités du pays auraient investi au total 1,5 milliards dollars selon les chiffres officiels. Environ 1,5 millions de visiteurs sont attendues pendant toute la durée de la compétition.

