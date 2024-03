Burkina Faso : 114 tonnes d’or devraient être produites entre 2024 et 2033

Fast backlinks and Guest-post hosting

La compagnie minière West African Resources a révélé un ambitieux plan décennal pour les mines de Sanbrado et Kiaka au Burkina Faso. Selon ce plan dévoilé le 28 février 2024, les deux mines visent à produire un total de 114 tonnes d’or entre 2024 et 2033. À partir de 2025, date de lancement de Kiaka, la production cumulée des deux sites miniers dépassera 300 000 onces par mois. Cette augmentation substantielle de la production d’or pourrait avoir un impact significatif sur l’économie du Burkina Faso et consolider sa position en tant que contributeur majeur sur le marché mondial de l’or.