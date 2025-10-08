Forum Invest in Senegal 2025 (Fii Sénégal 2025) : le Président Bassirou Diomaye Faye appelle à investir dans un Sénégal en transformation

Fast backlinks and Guest-post hosting
« Le Sénégal offre un marché en pleine croissance dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale, soutenu par un environnement juridique en cours de modernisation et de réforme. Nous sommes prêts à vous accueillir et à faciliter votre implantation et votre réussite. Venez saisir les opportunités dans des secteurs stratégiques à fort potentiel et nouer des partenariats fructueux et mutuellement bénéfiques », a déclaré Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye à l’ouverture du Forum Invest in Senegal 2025 (Fii Sénégal 2025) (https://FiiSenegal.sn/).
Par ces mots, le Chef de l’État a donné le ton d’un forum tourné vers l’avenir, symbolisant un Sénégal résolument engagé sur la voie de la transformation économique, de la stabilité et de la confiance. Le Président a rappelé les quatre piliers de la Vision Sénégal 2050 – diversification économique, développement régional, gouvernance renforcée et investissement dans le capital humain – comme boussole du développement à long terme du pays.
Dans la foulée, Bakary Séga Bathily, Directeur Général de l’APIX, a salué cette orientation, affirmant : « Fii Sénégal 2025 n’est pas un forum de plus. C’est le visage d’un Sénégal qui affirme fièrement son ambition de devenir un pôle de stabilité, de confiance et de prospérité partagée ouvert à l’Afrique et au monde. »
Deux jours durant, le forum dont le thème central est « Connecter les opportunités, bâtir l’avenir », réunit à Dakar des décideurs politiques, investisseurs et dirigeants mondiaux pour un dialogue de haut niveau autour de la création de valeur, de la transformation locale et du financement durable.
La première journée a été marquée par un panel présidentiel rassemblant des leaders africains et internationaux, ainsi que par des sessions thématiques sur l’énergie, les ressources stratégiques, la santé, l’agriculture et les pôles industriels du Sénégal.
En clôturant la séance inaugurale, le Directeur Général de l’APIX a réaffirmé la dynamique de confiance : « À mesure que Fii Sénégal 2025 se déploie, il réaffirme le rôle central du Sénégal dans la transformation économique de l’Afrique et consolide sa position comme destination de confiance pour les investisseurs mondiaux. Le moment d’investir, c’est maintenant. Le lieu de la transformation, c’est ici. La voie vers la réussite, c’est ensemble. »
