Développement des infrastructures en Afrique : 10 millions d’euros de l‘Allemagne au profit de Facilité de préparation des projets d’infrastructure du NEPAD (IPPF-NEPAD)

À propos du Groupe de la Banque africaine de développement :

Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux. Pour plus d’informations: www.AfDB.org

À propos de l’IPPF-NEPAD :

La Facilité de préparation des projets d’infrastructure du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (IPPF-NEPAD) (http://www.NEPAD-IPPF.org/fr), un fonds spécial multidonateurs hébergé par la Banque africaine de développement, est une facilité de préparation de projet de premier plan en Afrique. Il joue un rôle de catalyseur en fournissant une assistance technique et financière pour la préparation de projets et de programmes d’infrastructure régionaux. Son mandat est de stimuler le développement d’infrastructures durables sur le continent africain à travers la préparation de projets bancables et prêts à l’investissement. Il apporte son soutien aux pays africains, aux communautés économiques régionales et aux agences régionales spécialisées dans le développement des infrastructures dans la préparation de projets d’infrastructures régionales viables et de qualité dans les secteurs de l’énergie, des transports, des technologies de l’information et de la communication, ainsi que pour les ressources en eau transfrontalières. La participation au fonds spécial est ouverte aux donateurs, aux fonds institutionnels et aux autres fonds spéciaux d’infrastructure.